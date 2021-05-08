Минпросвещения будет противостоять попыткам исказить историю

Минпросвещения РФ будет противостоять попыткам исказить факты о Великой Отечественной войне в учебниках для школьников, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, нельзя допустить, чтобы история и историческая память менялись в угоду современным тенденциям и политическим настроениям. "К сожалению, такие попытки есть, и мы никогда не допустим, чтобы эти попытки реализовались в системе образования, учебниках, программах", - отметил Кравцов, выступая на церемонии награждения победителей и призеров всероссийского конкурса сочинений "Без срока давности" в Москве. В ином случае велика вероятность повторения страшных событий прошлого, считает глава Минпросвещения.

Напомним, общероссийский проект "Без срока давности" направлен на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР - жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны.