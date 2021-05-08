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08.05.2021 20:52
Рубрика: В мире

Националисты побеждают на выборах в Шотландии

Текст: Максим Макарычев
Шотландская национальная партия (SNP), которая пообещала провести референдум о независимости, способный расколоть Соединенное Королевство на части, если она вернется к власти, в субботу одержала победу на местных парламентских выборах. Результаты в субботу показали, что партия получила 57 из 68 мандатов, объявленных на данный момент. Однако националистам не удалось выиграть в Абердиншире-Уэст, сообщает Guardian.
Фото: Russell Cheyne/Reuters Фото: Russell Cheyne/Reuters
Фото: Russell Cheyne/Reuters

По словам комментаторов, этот результат означает: маловероятно, что националисты получат общее большинство для формирования правительства, так как им не хватило одного или двух мест. Из 129 депутатских мандатов избирательная комиссия распределяет 56 мест на основе пропорционального представительства, что помогает небольшим партиям. Для формирования правительства партия-победитель голосования должна получить 65 мест.

В Великобритании прошли выборы разных уровней

SNP заявляет, что будет стремиться провести новое голосование по вопросу отделения Эдинбурга от Лондона, что, по оценке экспертов, неизбежно спровоцирует ее конфликт с британским премьер-министром Борисом Джонсоном, который уже дал понять, что откажется от такого варианта, потому что шотландцы поддержали решение остаться в Соединенном Королевстве в 2014 году. "Я считаю референдум в нынешних условиях безответственным и безрассудным", - сказал он в интервью газете Daily Telegraph.

Первый министр Шотландии и лидер SNP Никола Стерджен утверждает, что у Джонсона не будет никаких моральных или демократических оправданий для отказа в проведении референдума, если шотландский парламент примет закон о таком голосовании. Шотландская политика в течение некоторого времени расходилась с другими частями Соединенного Королевства, но шотландцы по-прежнему разделены по вопросу проведения еще одного голосования о прекращении 314-летнего союза их страны с Англией и Уэльсом. Выход Британии из ЕС, против которого выступает большинство шотландцев, а также представление о том, что правительство Стерджен в Шотландии хорошо справилось с кризисом COVID-19, и антипатия к консервативному правительству Джонсона укрепили поддержку движения за независимость Шотландии. Поскольку Стерджен исключает проведение незаконного плебисцита и намерена действовать в рамках закона, вполне вероятно, что в конечном итоге этот вопрос будет решен британским Верховным судом.

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