Население Калифорнии сократилось впервые в истории штата

В 2020 году впервые в истории штата сократилось население Калифорнии. В департаменте финансов заявили, что виной всему COVID-19, снижение иммиграции и более низкая рождаемость. За прошлый год естественная убыль населения составила 182 тысячи человек.

В докладе отмечается, что от вызванных коронавирусом SARS-CoV-2 осложнений скончались более 50 тысяч местных жителей. Смертность была примерно на 19 процентов больше, чем в предыдущие годы.

Отчет появился сразу после публикации данных переписи населения, которая показала, что штат по-прежнему остается самым густонаселенным регионом Америки - в нем проживает 39 миллионов 466 тысяч человек (15 процентов американцев), информирует CNN.