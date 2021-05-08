Гид-шерп побил мировой рекорд по числу восхождений на Эверест

Непальский гид Ками Рита взошел на Эверест в 25-й раз, побив свой собственный рекорд по числу восхождений на высочайшую вершину мира. Рита и 11 других гидов-шерпов достигли вершины в пятницу около 18 часов. Они закрепили веревки на ледяном маршруте, чтобы уже в конце мая сотни других покорителей вершины смогли подняться сюда.

51-летний Ками Рита впервые покорил Эверест в 1994 году и с тех пор совершает это путешествие почти каждый год, сообщает Associated Press. Он один из многих гидов-шерпов, чьи знания и навыки жизненно важны для безопасности и успеха сотен альпинистов, в основном иностранных, которые ежегодно отправляются в Непал, стремясь подняться на гору высотой 8 849 метров. Рита пошел по стопам своего отца, который был одним из первых наставников-шерпов. Помимо Эвереста Рита покорил и ряд других вершин, которые являются одними из самых высоких в мире, включая К-2, Чо-Ойю, Манаслу и Лхоцзе.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса Эверест был закрыт для восхождения. В течение весеннего сезона восхождений в этом году разрешение подняться на Эверест выдано 43 командам. Им будут помогать около 400 непальских гидов. Каждый год в мае на Эвересте бывает только несколько окон хорошей погоды, во время которых альпинисты могут попытаться взойти на вершину.