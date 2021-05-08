Новак обозначил сроки ускоренной газификации в России

Дорожная карта, утвержденная правительством, позволит выполнить поручение президента об ускоренной догазификации домовладений в газифицированных населенных пунктах до 2023 года. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак. По его словам, согласно плану, будет создан оператор газификации, разработаны и внедрены единые стандарты строительства газораспределительных сетей.

"Это позволит до 2023 года провести ускоренную догазификацию, то есть доведение газа до границы участка в уже газифицированных населенных пунктах", - цитирует Новака РИА Новости. Вице-премьер добавил, что догазификация будет проведена за счет средств оператора, а не граждан.

Новак также заявил, что будет определен минимальный пакет услуг для работы внутри участка и установки внутридомового газового оборудования, чтобы исключить возможность злоупотребления и завышения цены на строительство в границах участка.

Вице-премьер добавил, что доведение до участка будет бесплатным, а площадь дома, в свою очередь, не будет являться критерием для бесплатного подключения. "Частные собственники, подавшие заявку в рамках данной процедуры, получат подключение в полном объеме до 2023 года", - резюмирует Новак.