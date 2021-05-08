Организованные пляжи открылись в Греции

Еще одним шагом по снятию антиковидных мер в Греции стало открытие организованных пляжей. Теперь любители отдохнуть у моря, из-за жаркой погоды уже неделю оккупирующие "дикие" пляжи, смогут провести свое время с комфортом.

Тем не менее, по словам объявившего о новых послаблениях замглавы министерства защиты гражданина Никоса Хардалиаса, организаторы мест отдыха на побережье обязаны выполнить ряд условий. Расстояние между зонтикам на таких пляжах не может быть менее 4 метров, а шезлонги необходимо обрабатывать антисептическими препаратами перед каждым новым посетителем.

Следующим шагами правительства в ближайшие дни станет открытие школ, теннисных кортов и летних кинотеатров. Музеи и археологические достопримечательности станут доступны для посещений через неделю.