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08.05.2021 18:49
Рубрика: В мире

Организованные пляжи открылись в Греции

Текст: Денис Кабанов (Афины)

Еще одним шагом по снятию антиковидных мер в Греции стало открытие организованных пляжей. Теперь любители отдохнуть у моря, из-за жаркой погоды уже неделю оккупирующие "дикие" пляжи, смогут провести свое время с комфортом.

Фото: REUTERS
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Тем не менее, по словам объявившего о новых послаблениях замглавы министерства защиты гражданина Никоса Хардалиаса, организаторы мест отдыха на побережье обязаны выполнить ряд условий. Расстояние между зонтикам на таких пляжах не может быть менее 4 метров, а шезлонги необходимо обрабатывать антисептическими препаратами перед каждым новым посетителем.

Следующим шагами правительства в ближайшие дни станет открытие школ, теннисных кортов и летних кинотеатров. Музеи и археологические достопримечательности станут доступны для посещений через неделю.

В мире Европа Греция Пандемия коронавируса COVID-19

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