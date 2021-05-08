Пандемия коронавируса в Великобритании подходит к концу

На Альбионе долгожданная новость - коронавирус сдается, проигрывая битву с мощным оружием в лице вакцин и стоически выдержанным британцами карантином. Министр по вакцинам Надхим Захави заявил, что поскольку число заболевших коронавирусом продолжает уменьшаться, страна находится на пути к тому, чтобы подавить угрозу разрушительных волн болезни с помощью программы тотальной вакцинации.

Захави делает ставку на то, что успех этой программы - как с точки зрения поставки вакцин, так и с учетом развертывания широкомасштабной кампании вакцинирования граждан - приведет в 2022 году к переходу от пандемии коронавируса к эндемии гриппа. "Это будет похоже на ежегодную вакцинацию против гриппа и только", - отметил Захави.

Ведущий эксперт по вакцинам Бристольского университета профессор Адам Финн подчеркнул, что по мере того, как все большее число населения стран мира приобретает иммунитет к вирусу в результате инфекции или иммунизации, скорость эволюции COVID-19 с различными вариантами, вероятно, увеличится, что может в будущем стать серьезной проблемой.

Однако в ближайшие недели Англия продолжит держать курс на завершение "дорожной карты" выхода из изоляции с запланированным ослаблением ограничений для населения страны от 17 мая и затем с дальнейшими "свободами " от 21 июня. Руководители системы здравоохранения сегодня могут определять, какие регионы все еще остаются уязвимыми к COVID-19 из-за низкого уровня вакцинации населения.

К примеру, большинство лондонцев, особенно в старшей возрастной группе, уже вакцинированы. Семидневный показатель COVID-19 упал в конце апреля до 9,6 подтвержденных инфекций на 100 000 человек в неделю - или чуть менее одного на 10 000. А вот этот же показатель для жителей столицы в возрасте 59 лет и младше оказался больше чем вдвое - 22,1 на 100 000.