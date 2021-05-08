Пользователи не останутся без WhatsApp после 15 мая

WhatsApp не будет отключать пользователей, которые не примут новые условия использования мессенджера. Но в будущем они могут столкнуться с некорректной работой и ограничением функциональности мессенджера, предупреждает издание CNET.com.

Впрочем, какие именно ограничения будут введены в отношении несогласных с новой политикой мессенджера пользователей, пока не ясно. Напомним, новые правила конфиденциальности вступят в WhatsApp 15 мая. Мессенджер сможет делиться с материнской компанией Facebook еще большим количеством данных своих пользователей.

В WhatsApp объявили о введении новых правил в январе этого года. Изначально предполагалось применить новые правила использования мессенджера уже 8 февраля, но из-за широкого общественного резонанса руководство WhatsApp перенесло введение новой политики конфиденциальности данных на 15 мая.