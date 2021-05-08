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08.05.2021 14:18
Рубрика: В мире

Посол РФ в ФРГ принял участие в памятной акции на кладбище в Потсдаме

Текст: Екатерина Забродина
Фото: facebook.com/RusBotschaft Фото: facebook.com/RusBotschaft
Фото: facebook.com/RusBotschaft

После торжественной церемонии в берлинском районе Панков посол России в Германии Сергей Нечаев с делегацией отправился в Потсдам (соседняя земля Бранденбург), где возложил венки на советском военном кладбище на площади Бассинплатц, сообщили в дипмиссии. Как и в Берлине, из-за пандемии акция прошла без особого привлечения общественности, а участники носили маски и соблюдали дистанцию. Некоторые неравнодушные местные жители пришли с портретами ветеранов - своих родных.

Фото: facebook.com/RusBotschaft
Посол России возложил венки к мемориалу в берлинском районе Панков

Собравшиеся почтили память советских воинов-освободителей, погибших во время Котбус-Потсдамской операции в рамках наступления на Берлин. На кладбище нашли последний покой 680 красноармейцев - солдат и офицеров. Разгром противника на этом участке позволил окружить 9-ю армию вермахта в Хальбском котле, это облегчило затем штурм столицы рейха. Кроме того, российские дипломаты 8 мая принесли цветы к мемориальным стелам на советских воинских захоронениях в берлинском районе Марцан.

Как рассказали накануне "Российской газете" в посольстве, завтра, в День Победы, торжественные мероприятия по традиции пройдут на крупнейших советских мемориалах Берлина - в Трептов-парке и Тиргартене. Ранее полиция Берлина обратилась к участникам предстоящих 9 мая праздничных мероприятий с просьбой соблюдать все меры предосторожности. "В выходные дни из-за собраний и мероприятий в районе советского мемориала в Трептов-парке ожидаются затруднения на дорогах. Участников просят не заходить на плохо обозначенные могилы, носить защитные маски и соблюдать дистанцию", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Twitter.

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