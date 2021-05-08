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08.05.2021 21:00
Рубрика: В мире

Посол РФ в Германии назвал сроки завершения "Северного потока-2"

Текст: Александр Саможнев

О возможности завершить строительство газопровода "Северный поток-2" в сентябре до выборов в бундестаг, заявил в эфире радиостанции Redaktionswerk Deutschland посол России в Германии Сергей Нечаев.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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По словам дипломата, многое зависит от погодных условий. "Мы сможем быстрее вести работы, если погода улучшится", - полагает Нечаев.

Нечаев также указал, что решения, связанные с судьбой проекта, сейчас принимает европейская сторона. "Мы сотрудничаем с Германией в сфере поставок газа уже более пятидесяти лет, и оно [сотрудничество] продолжалось даже в худшие времена холодной войны. И теперь возник вопрос: хотим ли мы похоронить десять миллиардов евро на морском дне", - отметил посол.

Сейчас строительство газопровода находится в финальной стадии. Завершено уже 95 процентов работ. Строительству газовой магистрали активно пытаются противодействовать США, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ.

В Германии 23 сентября состоятся парламентские выборы. Победившая партия имеет право формировать правительство. По последним рейтингам, на первом месте идут "зеленые". Христианские демократы, которые входят в правящую коалицию, проведут избирательную кампанию под руководством нового председателя, премьера крупнейшей земли Северный Рейн-Вестфалия Армина Лашета. Канцлер Ангела Меркель свою кандидатуру на выборы больше не выставляет. В настоящее время "Северный поток-2" пользуется поддержкой кабинета министров. Партия "зеленых" заявила, что выступает против этого проекта.

В мире Европа Германия Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

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