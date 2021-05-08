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08.05.2021 15:42
Рубрика: В мире

Премьер Чехии не смог уговорить ЕС выслать российских дипломатов

Текст: Александр Саможнев
Премьер Чехии Андрей Бабиш остался недоволен результатами неформального саммита ЕС по социальным вопросам в португальском Порту. На мероприятии обсуждали навязанную чехами повестку дня о якобы причастности России к взрывам на складе вооружений в Врбетице в 2014 году. Однако в Евросоюзе заявили, что не планируют принимать новые санкции в отношении Москвы.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

В этой связи Бабиш призвал страны ЕС выслать хотя бы по одному российскому дипломату после инцидента во Врбетице. Премьер убеждал коллег, что нападение на одно государство Сообщества должно рассматриваться как атака не всех остальных.

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По всей вероятности, глава чешского правительства рассчитывает увидеть плоды своей работы на следующем, уже неформальном саммите в конце мая, где должна состояться более обстоятельная дискуссия.

Пока солидарность с чехами выразили страны Прибалтики и Словакия. Россия приняла в соответствии с дипломатическими нормами ответные меры.

Напомним, в середине апреля Прага обвинила российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека. В Кремле эти обвинения назвали возмутительными и голословными. Тем не менее Чехия выслала 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон-грата 20 сотрудников чешского посольства. В результате в посольствах обеих стран останется по семь дипломатов и 25 технических работников, передает РИА Новости.

В мире Европа Чехия Россия и Евросоюз

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