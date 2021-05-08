Премьер Индии может ввести строгую изоляцию из-за коронавируса

В Индии политики и медицинские эксперты требуют от премьер-министра Нарендры Моди ввести строгую общенациональную изоляцию. Накануне там был вновь побит антирекорд по ежедневному приросту случаев COVID-19 - 401 993 новых случая, пишет газета The New York Times.

В среднем каждый день в стране умирают более трех тысяч человек от COVID-19, а общее число летальных исходов превышает 200 тысяч. В штате Гоа коронавирус находят при каждом втором тесте. В Индии по-прежнему рекордно низкий процент вакцинированных граждан, несмотря на наличие собственной вакцины.

Семьи инфицированных заполнили социальные сети просьбами о предоставлении кислорода, а крематории ежедневно сжигают тысячи тел. Индия столкнулась с самой серьезной чрезвычайной ситуации за последние десятилетия.

Менее двух процентов из 940 миллионов взрослых жителей Индии прошли полную вакцинацию, согласно данным, собранным из государственных источников проектом "Наш мир в данных" Оксфордского университета. Официальные лица в столице Дели и крупных штатах, таких как Западная Бенгалия и Карнатака, объявили, что запланированное расширение охвата вакцинацией всех желающих от 18 лет и старше приостановлено из-за нехватки вакцин.

По мнению специалистов медицинской отрасли, вина за вторую волну коронавируса в Индии возлагается на свирепый штамм B.1.617. Майкл Даймонд, вирусолог-иммунолог из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, говорит, что единственный способ разорвать опасный круг - обеспечить такие страны, как Индия, достаточным количеством вакцин.