Премьер-министр Италии : Это не та Европа

Итальянский премьер-министр Марио Драги констатировал усиление неравенства стран внутри Евросоюза и признал, что это "не та Европа", какой должна быть.

"Европейская мечта - сделать так, чтобы никто не оставался позади, - цитирует РИА Новости заявление Драги, сделанное в ходе круглого стола по вопросам занятости. - Даже до пандемии наше общество и рынки труда были раздроблены, если говорить о неравенстве среди поколений, полов и регионов".

"Это не та Италия, какой она должна быть, и не та Европа", - подытожил он.

Итальянский премьер также отметил несправедливость системы "двойных рынков", которая ставит под угрозу положение незащищенных слоев населения - молодежи и женщин. Все это, по мнению Драги, препятствуют развитию Евросоюза.