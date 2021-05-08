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08.05.2021 19:59

Пример матери: история председателя КНР

Во второе воскресенье мая мир отмечает День матери. Особенно тепло к этому празднику относится председатель КНР Си Цзиньпин. Его мама Ци Синь была военнослужащей 8-й армии - основной силы коммунистических вооруженных сил, сопротивлявшихся японскому вторжению в Китай, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Медиакорпорация Китая Фото: Медиакорпорация Китая
Фото: Медиакорпорация Китая

Прошедшая всю войну сопротивления китайского народа японским захватчикам Ци Синь прививала своему сыну чувство ответственности и долга перед Родиной.

Мать и сын

В марте 1939 года в горах Тайханшань 15-летняя Ци Синь вступила в ряды борцов с японской оккупацией. В том же году она стала членом Коммунистической партии Китая. В 1943 году Ци Синь впервые увидела на стене в кабинете своего будущего мужа Си Чжунсюня подаренную Мао Цзэдуном надпись: "Интересы партии превыше всего".

Ци Синь вспоминает: "Пробыв почти два года на антияпонской опорной базе, я выдержала самое тяжкое испытание войной. В антияпонском военно-политическом университете я вдохновилась духом революции. За восемь лет работы в Шэньси-Ганьсу-Нинсяском пограничном районе (подконтрольное китайским коммунистам военное и административно-территориальное образование, существовавшее в 1937-1950 годах. - Прим. ред.), я успела близко познакомиться с укладом жизни и чаяниями местных жителей".

13 января 1969 года Си Цзиньпин, которому тогда было 15 лет, вернулся на место тех событий - в провинцию Шэньси. Он приехал в деревню Лянцзяхэ, где прожил и проработал с крестьянами целых семь лет. В январе 1974 года 20-летний Си Цзиньпин стал членом Компартии Китая.

Чтобы поддержать Си Цзиньпина в нелегкой работе, Ци Синь своими руками сшила ему сумку, на которой красными нитками вышила слова "Материнское сердце".

Быть взыскательным к себе

Ци Синь оказала особое влияние на сына как на политика. Даже после того, как Си Цзиньпин занял высокие государственные посты, она продолжала напоминать ему о необходимости быть взыскательным к себе.

Однажды, остановившись на вопросе поведения руководящих кадров, Си Цзиньпин сказал: "Наши компетенции нам вручены партией и народом и должны пойти на благо партии, государства и народа. Они должны быть использованы верным образом, в соответствии с законами и справедливостью. Мы должны быть неподкупны при исполнении своих обязанностей".

"Быть порядочным, честным и откровенным в жизни, на работе, на самых высоких руководящих постах", - так мать наставляла Си Цзиньпина.

Стараться каждый день

В 2001 году на Праздник весны (Новый год по китайскому лунному календарю. - Прим. ред.) Ци Синь позвонила сыну и сказала: "Лучший способ уважить родителей, уважить свою семью, уважить самого себя - это хорошо выполнить свою работу. Вот в чем дело".

"В нашей работе по искоренению нищеты никто не будет забыт. Мы помним про все живущие в Китае национальности. Слово Компартии Китая будет выполнено", - говорит Си Цзиньпин.

Народ превыше всего, нужно всем сердцем служить ему - такова единая судьба и уговор Си Цзиньпина со своей матерью.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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