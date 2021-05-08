Путин поздравил с Днем Победы лидеров и граждан стран СНГ, народы Грузии и Украины

В преддверии Дня Победы президент РФ Владимир Путин обратился с поздравлениями с праздником к лидерам и гражданам стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии, а также к народам Грузии и Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как уточняется, обращения по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне адресованы руководству и гражданам Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины.

"Сегодня наш моральный долг - бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет", - подчеркнул президент РФ. Он призвал лидеров и народы этих стран вместе с Россией решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, а также "оправдать чудовищные злодеяния, совершенные нацистами и их приспешниками".

Российский лидер выразил уверенность, что традиции взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, были и остаются незыблемой основой для построения и развития конструктивных и добрососедских отношений.

Путин также передал слова искренней благодарности всем ветеранам ВОВ и труженикам тыла, пожелал им здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия.