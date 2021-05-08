Путин заявил о нехватке рабочих рук в экономике

В России делают все, чтобы трудовые мигранты чувствовали себя комфортно, тем более, что рабочих рук не хватает. Об этом заявил президент России на встрече с таджикистанским коллегой в Кремле.

Эмомали Рахмон приехал в связи с Днем Победы и останется завтра на Парад. При этом он отправился в Россию и как президент Таджикистана, и как глава ОДКБ - потому что в этом году его страна возглавляет эту организацию.

"Россия остается основным торгово-экономическим партнером Таджикистана", - констатировал Владимир Путин. Товарооборот, правда, немного упал в связи с пандемией, но президент России уверен, что есть все основания полагать, что он будет восстановлен и будет развиваться. "У нас хорошие проекты", - оценил он.

Важный вопрос, который всегда поднимает Рахмон - это вопрос о трудовых мигрантах. "Знаю, что это чувствительный вопрос для Таджикистана. Мы все делаем для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно, тем более что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики", - заверил Путин. Российский лидер также положительно оценил то, что мигранты отправляют довольно большой объем средств своим семьям на родину.