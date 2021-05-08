Путин заявил о работе по укреплению военной базы в Таджикистане

Президент России назвал обоснованной озабоченность таджикистанского коллеги ситуацией в Афганистане. Это стало одной из тем переговоров двух лидеров в Кремле.

Владимир Путин считает очень важными вопросы безопасности в регионе в связи с событиями в Афганистане. У Таджикистана самая протяженная граница с этой страной. "Я знаю, что вас эта ситуация очень волнует. Само собой разумеется, это обоснованная озабоченность", - подчеркнул российский лидер. Эмомали Рахмон заметил, что вопрос безопасности сейчас стоит на первом месте в Центрально-Азиатском регионе с учетом объявления США о выводе войск из Афганистана.

"Мне очень интересно узнать ваше мнение по поводу того, как вы видите развитие событий. Мы со своей стороны делаем все для того, чтобы поддержать вас", - заверил Путин. В республике действует 201-я база российских Вооруженных сил. "Мы работаем над ее укреплением, над укреплением таджикских вооруженных сил. У нас существует совместная работа по этому направлению, программа целая, рассчитанная на несколько лет. И мы будем делать все для того, чтобы она своевременно выполнялась", - заключил он.