Эскалаторную галерею на Воробьевых горах откроют в 2022 году

На Воробьевых горах в Москве в будущем году снова заработает эскалаторная галерея с выходом на улицу Косыгина. В новом павильоне сделают три эскалатора, а с крыши можно будет любоваться панорамными видами Москвы, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

От галереи можно будет дойти быстрее до канатной дороги, МЦК "Лужники" и главного здания МГУ. По оценкам дептранса, эскалаторами будут пользоваться до пяти тысяч человек в рабочий день, а в выходной - до 10 тысяч.

- Мы не просто воссоздадим уникальный объект в том виде, в котором он задумывался, мы вернем ему важную транспортную функцию, - рассказал глава департамента транспорта Максим Ликсутов. - Завершить проект рассчитываем до конца 2022 года.

Эскалаторная галерея на Воробьевых горах, напомним, была открыта одновременно со станцией метро в 1959 году. В начале 80-х из-за оползней сооружение покрылось трещинами. Со временем галерея пришла в аварийное состояние, поэтому в 1983 году ее закрыли.