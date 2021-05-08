Мировой рекорд по числу свадеб установили на канатной дороге в Москве

В Москве на канатной дороге на Воробьевых горах в субботу, 8 мая, поженились сразу тридцать пар. Столичный феникулер впервые стал загсом, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"Сегодня канатка впервые стала загсом - свою любовь в небе заключили 30 пар с 23 до 60 лет. Еще нигде в мире столько свадеб не играли в транспорте", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что процедуру в каждой кабине фиксировали 32 независимых эксперта. Также свидетелями стали судьи Книги рекордов Гиннесса в Лондоне, с которыми Москва установила телемост.