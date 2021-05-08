Митрополит Иларион: Главный храм ВС России стал одним из самых посещаемых

Патриарший собор Воскресения Христова в парке "Патриот" - главный храм Вооруженных сил РФ, стал одним из самых посещаемых храмов Русской православной церкви (РПЦ).

Об этом в телевизионной программе "Церковь и мир" на канале "Россия-24" сообщил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

- За год, прошедший с момента освящения храма святейшим патриархом Кириллом, он превратился в один из самых посещаемых храмов, - сказал он. - Десятки и сотни тысяч людей приходят сюда и для того, чтобы полюбоваться его внешним и внутренним убранством, и, конечно, для того, чтобы принять участие в богослужениях. Богослужения в нем совершаются регулярно, в том числе при большом стечении молящихся.

Священник с особым удовлетворением заметил, что среди прихожан храма много военнослужащих.

Главный храм ВС РФ был освящен в подмосковной Кубинке 14 июня 2020 года Патриархом Московскими всея Руси Кириллом. Он же стал настоятелем собора. Музейно-храмовый комплекс был открыт 22 июня того же года в присутствии президента России Владимира Путина и министра обороны России Сергея Шойгу.

9 мая в парке "Патриот" на экранах Соборной площади Главного храма можно будет наблюдать прямую трансляцию парада Победы.

Справка "РГ"

Патриарший собор в честь Воскресения Христова посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он возведен на народные деньги. Более трех миллиардов рублей собрано на его строительство. Вокруг храма расположен музей "Дорога памяти" длиною 1418 шагов в память о 1418 днях и ночах Великой Отечественной войны. Галерея оформлена 33 миллионами снимков фронтовиков.