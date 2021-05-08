На московских бульварах открылись выставки о Дне Победы

На трех столичных бульварах - Чистопрудном, Гоголевском и Тверском - открылись выставки "Москва победная".

В экспозиции собраны истории ветеранов, фотоснимки праздничной Москвы 1945 года, газетные вырезки, сообщает портал mos.ru. Своими воспоминаниями для выставки поделились участники обороны Москвы и битвы на Курской дуге, Парада Победы 24 июня 1945 года, работники заводов и те, кто в годы Великой Отечественной еще учился в школе.

Увидеть уличные выставки в Москве можно до 31 мая.