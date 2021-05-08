Под Костромой разбился дельтапланерист

В Костромской области погиб пилот дельтаплана. Трагедия случилась накануне вечером неподалеку от деревни Кузьминка Костромского района.

- Произошло падение дельтаплана, в результате чего погиб управлявший им мужчина 1963 года рождения, - сообщила официальный представитель следственного управления СК РФ по региону Ольга Вакурова.

Следователи и криминалисты СК осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Назначены необходимые экспертизы.

Источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что, по предварительной информации, дельтаплан принадлежал жителю Костромы, который планировал продать аппарат и демонстрировал его покупателю.