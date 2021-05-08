Синоптики пообещали москвичам интенсивные осадки

Циклон, который еще утром находился над Ленинградской областью, раздвоился. Потому один из его центров пройдет через Московскую область. А это может привести к более интенсивным осадкам, чем ожидалось, сообщает портал "Метеоновости".

По прогнозам синоптиков, 8 мая в Москве может выпасть ориентировочно 7-14 мм осадков, а меcтами и до 20 мм. Порывы ветра при этом не превысят 12-14 м/с.

За счет дождя воздух не прогреется выше 11-13 градусов, а это ниже нормы на 3-4 градуса.

В День Победы дожди постепенно прекратятся, станет чуть теплее. Со стартом новой недели температура воздуха перешагнет отметку в плюс 20 градусов.