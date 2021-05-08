Видео: Над Ржевским мемориалом запустили тысячу дронов

Световое шоу с беспилотниками в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне устроили в ночь с 7 на 8 мая в небе над Ржевским мемориалом.

Как сообщили в Российском движении школьников, квадрокоптеры создали в небе копию памятника Советскому солдату, а также другие фигуры, тематически связанные с предстоящим праздником.

Техническую часть мероприятия обеспечили специалисты группы компаний "Геоскан" и научно-производственного объединения "Старлайн". В шоу была задействована тысяча дронов.

Школьники из Ржева - члены РДШ - помогали расставлять аппараты, загружали полетное задание, проверяли готовность беспилотников и осуществляли их пуск.