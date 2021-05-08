Владимир Нетесов: Каждая встреча с ветеранами - это чувство гордости

Воронежский фронтовик Егор Дмитриевич Кудинов поделился воспоминаниями о войне, и обсудил политические новости с председателем Воронежской областной думы Владимиром Нетесовым.

Раньше фронтовик не пропускал ни одного парада в Воронеже в честь Великой Победы, возлагал цветы к памятнику в Песчаном Логу, рядом с которым живет. Но из-за возраста и недомоганий 95-летний ветеран теперь Девятое Мая встречает дома. Накануне праздника его навестил председатель облдумы, секретарь регионального отделения "Единой России" Владимир Нетесов. Он поздравил ветерана с праздником, вручил цветы и традиционный подарок - фронтовой паек.

Поговорили о прошлом.

В 1943 году в неполных 18 лет Егор Кудинов был призван на фронт. Воевал в составе 57-й зенитно-артиллерийской дивизии ПВО. Защищал столицу от налетов вражеской авиации.

- Было несколько линий обороны. Мы стояли в 30 километрах от Москвы. И, надо сказать, хорошо справлялись. Москва - она же не разбитая, как Воронеж. Это наш город на 85 процентов стерли с лица земли. У нас было четыре батареи - каждую пушку обслуживало пять-шесть человек. Воевали практически без потерь! Мы в лесу хорошо замаскировались. Но фашистские самолеты не пропускали, били без промаха, - вспоминает Егор Кудинов.

Ветеран признался, что очень обидно за все, что сейчас происходит в Европе. Ведь за мир и благополучие этих странах в свое время были отданы миллионы жизней советских солдат.

Для фронтовика День Победы всегда был праздником со слезами на глазах - из-за воспоминаний, а теперь еще из-за потери любимой супруги и боевой подруги, с которой вместе были больше 70 лет. Жена Егора Дмитриевича, кстати, тоже фронтовик - участница боев за Воронеж и на Курской дуге - ушла из жизни два года назад.

Владимир Нетесов пожелал фронтовику здоровья и бодрости духа, а еще выразил уверенность, что никто и никогда не сможет переписать историю. Подвиг участников Великой Отечественной навсегда останется в памяти народа.

Прямая речь

Владимир Нетесов, председатель Воронежской областной думы:

- День Победы - это самый великий праздник нашей страны. Мы гордимся подвигом наших дедов и прадедов, тех людей, которые сохранили мир, защитили страну, кто подарил нам будущее. Они проявили невероятную отвагу и стойкость. Когда над человечеством нависла большая беда, именно советский народ сохранил мир на земле. И каждая такая встреча с участниками тех событий, героями войны вызывает у меня чувство невероятной гордости и глубокого уважения.

Председатель Воронежской облдумы пообщался также с родными фронтовика. Расспросил о проблемах и заботах. Выяснилось, что жителям частного сектора не хватает подъездной дорожки, а также удобной лавочки для вечерних посиделок с соседями и друзьями. Владимир Нетёсов отметил все пожелания семьи ветерана войны и сообщил, что работы по благоустройству территории начнутся в ближайшее время.