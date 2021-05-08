На Камчатке ветерану вручили награду спустя 76 лет

В Камчатском крае ветерану Великой Отечественной войны Сальме Шарупич вручили медаль "За Победу над Японией", которой она была награждена 76 лет назад - в 1945 году.

При демобилизации женщине выдали справку о награждении, однако саму награду по неизвестным причинам так и не вручили. Чтобы восстановить справедливость, Военный комиссариат Камчатки отправил запрос в архив Минобороны РФ. После получения информации нужные документы подготовили в кратчайшие сроки и направили их в Москву.

- Сегодня в Петропавловске-Камчатском в торжественной обстановке военный комиссар Камчатского края капитан 2 ранга Юрий Лайко поздравил Сальму Яновну Шарупич с наступаюшим Днем Победы и вручил ветерану высокую государственную награду, - рассказал "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 1 ранга Николай Воскресенский.