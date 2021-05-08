С острова в Хабаровском крае эвакуировали рыбаков и ребенка

Сотрудники МЧС эвакуировали с одного из островов на Амуре трех рыбаков и восьмилетнего ребенка.

Минувшей ночью в спасательную службу позвонила хабаровчанка. Она сообщила, что ее муж с двумя друзьями и ребенком одного из них отправились рыбачить на надувной лодке. Вернуться домой до вечера не смогли, так как погода ухудшилась. Из-за дождя и ветра на реке появились волны. Таким образом, компания застряла на острове Воронежском под Хабаровском и просила помощи.

Эвакуировал попавших в беду Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

"В 03:48 вертолет вернулся в краевой центр. Рыбаки благополучно доставлены в город. Состояние здоровья удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждаются", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Всего в спасательной операции участвовали семь человек.