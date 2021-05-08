Новости

Путин и Токаев обсудили борьбу с пандемией и вопросы безопасности 14:00
США высадили десант в Эстонии в рамках крупнейших учений 13:44
У судебных приставов находится 13,6 млн дел о взыскании штрафов ГИБДД 13:40
Минпросвещения будет противостоять попыткам исказить историю 13:28
Поиски пропавшего на Камчатке вертолета возобновят с рассветом 13:17
Anadolu: США мечтают вернуть Россию в 1990-е годы 13:03
СК начал проверку после пропажи вертолета на Камчатке 12:54
Эскалаторную галерею на Воробьевых горах откроют в 2022 году 12:45
Макрон призвал наращивать производство вакцин от COVID-19 12:36
В Крыму ответили на требование Вашингтона вернуть полуостров Украине 12:25
На поиски пропавшего на Камчатке Ми-2 вылетел вертолет МЧС 12:16
Белый дом вычеркнул из стенограммы заявление о вступлении Украины в НАТО 11:57
На Камчатке пропал вертолет Ми-2 11:40
Собянин рассказал о программе благоустройства школьных дворов в Москве 11:40
Глава УЕФА предложит исключить "Реал", "Ювентус" и "Барселону" из еврокубков 11:40
Видео: Над Ржевским мемориалом запустили тысячу дронов 11:35
Оперштаб: Еще 2482 пациента вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 11:32
В Ульяновске с COVID-19 госпитализирован 31 студент из Индии 11:17
На московских бульварах открылись выставки о Дне Победы 10:59
В Триполи атаковали штаб-квартиру Президентского совета Ливии 10:36
На Камчатке женщине-ветерану вручили награду спустя 76 лет 10:28
В Москве подскочил спрос на апартаменты 10:14
Шайба Капризова принесла победу "Миннесоте" в овертайме 10:09
Пользователи не останутся без WhatsApp после 15 мая 09:31
Синоптики пообещали москвичам интенсивные осадки 09:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции на выходные с 7 по 10 мая
Самые интересные спортивные трансляции на выходные с 7 по 10 мая
Главврач Коммунарки: Вакцинация необходима всем независимо от возраста
Главврач Коммунарки: Вакцинация необходима всем независимо от возраста
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
08.05.2021 12:54
Рубрика: Происшествия

СК начал проверку после пропажи вертолета на Камчатке

Текст: Юлия Гарднер

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку по факту исчезновения частного вертолета Ми-2 на Камчатке (часть 1 статьи 263 УК РФ).

Самолет с отказавшим двигателем совершил посадку в Пулково

"В настоящее время организованы поиски воздушного судна, по результатам проверки будет дана оценка соблюдению правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, на борту находились два человека - пилот и пассажир. Ми-2 направлялся из города Елизово к посадочной площадке в районе реки Островной. В назначенное время командир воздушного судна не вышел на связь.

По маршруту вертолета на поиски вылетел Ми-8 ГУ МЧС России.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

Главное сегодня

Кабмин дополнил перечень крупных инфраструктурных проектов с госучастием
Минпросвещения будет противостоять попыткам исказить историю
Новак обозначил сроки ускоренной газификации в России
Депутат Рады Рабинович обратился к украинцам в преддверии 9 Мая
Anadolu: США мечтают вернуть Россию в 1990-е годы
Впервые пойманы телефонные мошенники, изображавшие сотрудников банков
Приставам запретили арест домашних животных