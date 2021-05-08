СК начал проверку после пропажи вертолета на Камчатке

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку по факту исчезновения частного вертолета Ми-2 на Камчатке (часть 1 статьи 263 УК РФ).

"В настоящее время организованы поиски воздушного судна, по результатам проверки будет дана оценка соблюдению правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, на борту находились два человека - пилот и пассажир. Ми-2 направлялся из города Елизово к посадочной площадке в районе реки Островной. В назначенное время командир воздушного судна не вышел на связь.

По маршруту вертолета на поиски вылетел Ми-8 ГУ МЧС России.