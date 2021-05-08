В Нижнем Новгороде покажут героическое действие к 800-летию города

Премьера мультижанрового проекта, получившего название "За Русь святую!...", состоится 20 мая в Театре оперы и балета имени А.С. Пушкина в Нижнем Новгороде.

К 800-летию города и Александра Невского режиссер Петр Татарицкий и главный редактор "Музыкальной жизни", органистка Евгения Кривицкая задумали литературно-музыкальное действо в мультимедийном формате, обращенное к истории города и великим личностям, связанным с ним. Хор, артисты оперы, балета, драмы выйдут в этом героическом действе на сцену театра.

В спектакле будут использованы видеопроекции иконописных изображений и исконно русских "артефактов", пейзажей. Будут звучать орган, сочинения Глинки, Бородина, Прокофьева, Черепнина, Екимова, а также старинный неофициальный гимн Государства Российского "Гром победы, раздавайся!" О. Козловского. Публика увидит и фрагменты из редко исполняемой оперы Эдуарда Направника "Нижегородцы", действие которой разворачивается во времена первых поселений Нижнего Новгорода.

А драматическую канву сценического представления составят фрагменты либретто Михаила Булгакова оперы "Минин и Пожарский", никогда ранее не ставившиеся на сцене. В литературную основу композиции также легли фрагменты из "Повести о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра", поэзия Пушкина, Майкова, Блока, строфы стихов К. Филипповой.

Кроме того, в спектакле в качестве мировой премьеры будут поставлены фрагменты музыкальной саги "Русский Бал на четыре столетия" композитора Лоры Квинт и автора пьесы Николая Денисова. На сцене появятся исторические персонажи - Козьма Минин и князь Дмитрий Пожарский, отец Авраамий, Ярославна и другие. Будут звучать имена городов - Москвы, Петербурга, Новгорода, Владимира, Городца… А в центре всего действа - образ Александра Невского, благоверного князя, объединяющего образы разных эпох страны.

Прямая речь

Александр Топлов, худрук Театра оперы и балета имени А.С. Пушкина, руководитель и дирижер постановки:

- По мотивам прошлого было создано множество музыкальных памятников, которые уже вошли в мировую сокровищницу, создаются и новые. В проекте "За Русь святую!.." мы познакомим зрителя с 800-летней историей Нижнего Новгорода, а также нашего великого благоверного князя Александра Невского не через параграф в учебнике, а именно через театральный язык, а значит через эмоции и впечатления, ведь именно они попадают в самое сердце и надолго остаются в памяти.