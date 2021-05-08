В Ульяновске с COVID-19 госпитализирован 31 студент из Индии

Вспышка коронавируса произошла в Ульяновске среди студентов из Индии, проживающих в хостеле, организованном на площадях гостиницы "Советская".

В ковидный госпиталь центральной горбольницы поступил 31 гражданин Индии.

Все они - студенты Ульяновского госуниверситета (УлГУ). Об этом, сообщили в региональном минздраве. В том же ковидном госпитале лечится один гражданин Республики Йемен (также студент УлГУ).

Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное, в кислородной поддержке они не нуждаются.