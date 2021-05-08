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08.05.2021 11:17
Рубрика: Общество

В Ульяновске с COVID-19 госпитализирован 31 студент из Индии

Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)

Вспышка коронавируса произошла в Ульяновске среди студентов из Индии, проживающих в хостеле, организованном на площадях гостиницы "Советская".

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В ковидный госпиталь центральной горбольницы поступил 31 гражданин Индии.

Все они - студенты Ульяновского госуниверситета (УлГУ). Об этом, сообщили в региональном минздраве. В том же ковидном госпитале лечится один гражданин Республики Йемен (также студент УлГУ).

Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное, в кислородной поддержке они не нуждаются.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновск Пандемия коронавируса COVID-19

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