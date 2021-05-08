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08.05.2021 06:46
Рубрика: Общество

Эксперт назвал простой способ худеть, теряя жир, а не мышцы

Текст: Оксана Грибанова

Тренер из Лос-Анжелеса Джон Фокс перечислил четыре принципа, которые помогают сбросить лишний вес, теряя жир, а не мышцы, и при этом не мучиться от голода.

Фото: iStock
Онколог назвала два продукта, которые необходимо есть с кожурой

Первый шаг - ограничение калорий. Особенно из продуктов, которые на первый взгляд кажутся безвредными для фигуры. Это, например, магазинные освежающие чаи, фруктовые соки, различные соусы. Все эти продукты, как правило, содержат большое количество "скрытого" сахара. Вместо этого тренер советует завести полезную привычку - выпивать стакан простой воды за полчаса перед каждым приемом пищи, передает KP.Ru.

Второе правило - сжигайте больше калорий. Необязательно записываться в спортзал. Для этого рекомендуется тренироваться дома 5-6 дней в неделю по 25-45 минут за раз.

"Сжигайте больше энергии, вырабатывая тепло. Для этого регулярно подвергайте себя воздействию низких температур: принимайте холодный душ, держите спальню прохладной", посоветовал специалист. По его словам после приема пищи не стоит лежать на диване, а надо двигаться. Это может быть короткая прогулка или то же мытье посуды. Такая практика заставит организм потратить большую часть поступившей пищи на мышцы, а не откладывать в жировые запасы, отметил тренер.

Кроме того, следует спать не менее семи часов сутки, а также создать так называемую "поддерживающую среду" для похудения. Специалист советует мотивировать себя собственными старыми фотографиями (каким вы были до того, как набрали лишние килограммы), вести дневник, установить соответствующее приложении на телефон, приобрести умные весы, которые будут фиксировать количество жира в организме, мышечную массу и прочие показатели.

Наука Общество Здоровье

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