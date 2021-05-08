Турист из Ростовской области погиб на перевале Холодный в КЧР

В Карачаево-Черкесии во время похода погиб 34-летний турист из Ростовской области. По факту трагедии СКР проводится доследственная проверка.

Как сообщает пресс-служба ведомства, туристическая группа 1 мая начала пеший переход по из поселка Архыз в поселок Загедан. Маршрут относился к категории II сложности.

"Шестого мая около 14 часов, во время перехода из урочища реки Большая Лаба в урочище реки Санчара, на перевале Холодный подскользнулся и упал со склона.Товарищи оказали ему первую помощь, но через несколько часов мужчина скончался",- сообщили "РГ" в СКР.

По факту трагедии проводится доследственная проверка.

Кстати

Шестого мая при сплаве на лодках по реке Большой Зеленчук погибла 57-летняя туристка из Нижегородской области.