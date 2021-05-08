Фильм "Я никогда не плачу" получил Гран-при фестиваля "Край света. Запад"

В Калининграде завершился второй кинофестиваль "Край света. Запад", который начал свою работу 30 апреля - сразу после завершения 43-го Московского Международного кинофестиваля. Генеральный продюсер киносмотра "Край света. Запад" Алексей Агранович был ведущим и постановщиком церемоний открытия и закрытия ММКФ. По итогам работы кинематографистов в Калининграде совместным решением трех фестивальных жюри Гран-при был присужден фильму польского режиссера Петра Домалевского "Я никогда не плачу".

В дни фестиваля его программы посмотрели в общей сложности 6 594 зрителя. Однако Алексей Агранович подчеркивает, что проект "Край света" устроен так, что по-настоящему подвести итоги нынешнего киносмотра можно будет только через год. Все это время будут работать творческие мастерские для подростков, которые пока что отчитались за неделю работы: на церемонии были показаны тизеры будущих фильмов и готовые работы, снятые участниками мастерской градоустройства, документального кино, детской и подростковой анимации, а также кинолаборатории для подростков.

В этом году одним из специальных событий калининградского "Края света" стал совместный проект с Киностудией им. М. Горького - питчинг сценариев короткометражных документальных фильмов Gorky.Doc. По итогам конкурса, проводившегося в федеральном масштабе, было отобрано десять заявок, из которых экспертный совет выбрал трех победителей. Спецприз документального департамента Киностудии им. М. Горького - семь производственных смен в павильоне - достался проекту Максима Печерского "Про мужчин". Денежный приз в размере 150 000 рублей, выделенных на разработку пилота проекта "совершенноЛЕТНИЕ", получила режиссер Екатерина Зорина. А главным победителем питчинга, чей фильм будет полностью произведен на базе Киностудии им. М. Горького и получит дальнейшее продвижение, стал режиссер Андрей Бутузов и его фильм "Полевые цветы".

Приз зрительских симпатий фестиваля "Край света. Запад" достался фильму нидерландского режиссера Миши Камп "Салон Роми". Его вручила руководитель департамента кинематографии Министерства культуры РФ Светлана Максимченко, которая специально приехала в Калининград.

По регламенту фестиваля, каждое из трех жюри, кроме общего Гран-при, присуждает по два своих приза. Самое молодое жюри, в которой вошли шесть калининградских школьников и один московский, отдали свой спецприз с формулировкой "За максимальное погружение в остросоциальную проблему с целью просвещения" чешскому документальному фильму "Пойманы в сети" Вита Клусака и Барборы Халуповой. Второй приз подросткового жюри, имеющий название "История про меня", получил фильм француженки Мари-Софи Шамбон "Звезды на вес".

Фото: Предоставлено пресс-службой КМКФ "Край света. Запад"

Жюри учителей присудило спецприз с формулировкой "За социальный оптимизм" фильму австралийца Джона Шиди "С значит счастье", а приз "Герой" - тому же "Салону Роми", который стал фаворитом публики. "Салон Роми" покорил и международное профессиональное жюри, присудившее ему свой приз "Автор". Спецприз международного жюри - "за возможность познакомиться с героями нашего времени" - достался документальной картине американской дебютантки Лизы Мэнделап "Волевой подбородок". Специального упоминания профессионального жюри удостоился иранский фильм "Тигрица Майя".

Фото: Предоставлено пресс-службой КМКФ "Край света. Запад"

На церемонии закрытия генеральный продюсер фестиваля Алексей Агранович выразил благодарность структурам и организациям, благодаря которым второй фестиваль "Край света. Запад" смог состояться: Министерству культуры РФ, губернатору Калининградской области Антону Алиханову, министру культуры Калининградской области Андрею Ермаку, АНО "Фестивальная дирекция" Калининграда и лично ее руководителю Ольге Каверзиной, Киностудии им. М. Горького и киностудии "Союзмульфильм" в лице Юлианны Слащевой, Калининградскому областному центру развития добровольчества и другим.