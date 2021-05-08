В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на школьницу

В Петербурге задержан 45-летний мужчина, которого подозревают в нападении с ножом на девятиклассницу, сообщили в СК по Северной столице.

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечение. Сейчас с подозреваемым общаются следователи.

Напомним, накануне возле парадной одного из домов к 16-летней девушке подошел незнакомый ей мужчина, ударил ножом в живот и скрылся.

Девятиклассница была госпитализирована, после оказания медпомощи ее отпустили на амбулаторное лечение. Уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на убийство".