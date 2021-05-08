Акция "Окна Победы" в соцсетях охватила более 10 тысяч жителей Дона

Накануне празднования Дня Победы жители Дона украсили окна домов и квартир, а также учреждений культуры и образования георгиевскими лентами, красными звездами, словами благодарности в адрес ветеранов, а также рисунками на военную тему.

Для ростовчан эта акция уже стала традиционной и одной из самых любимых. Дети вместе с родителями украшают окна бумажными декорациями и наклейками, а некоторые рисуют на стеклах. Фотографиями своих работ люди делятся в социальных сетях, что создает особую атмосферу праздника. Такой способ выражения благодарности пришелся по душе и молодым людям, и старшему поколению.

Как сообщает правительство региона, в популярных соцсетях акция под хештегом #Окна_Победы161 охватила уже более 10 тысяч человек. В ней может поучаствовать любой желающий.