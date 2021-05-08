С Бертраном мы познакомились на раскопках у поселка Степной. Здесь в 1942 году и в 1943-м шли ожесточенные бои. Погибших порой хоронили прямо в окопах. И сейчас можно несколько раз буквально копнуть лопатой и наткнуться на останки солдат. И совместно с нашими поисковиками интернациональная бригада исследователей из 50 человек вели раскопки в этих местах. Среди них оказался и 25-летний правнучатый племянник генерала Шарля де Голля Бертран. Затем накануне Дня Победы мы прогулялись с ним по набережной Волги и поговорили за жизнь.

Бертран, а как во Франции празднуют День Победы?

Бертран де Голль: У нас есть памятные мероприятия. Но, конечно, не так много, как в России. У большинства французов об этом поверхностные представления, особенно у моих ровесников. Я сам еще в школе и после нее искал информацию о том, что происходило в 40-е годы. Но многие люди постарше во Франции все-таки знают, что Сталинградская битва была поворотным моментом во Второй мировой.

26 августа 1944 года. Легендарный Шарль де Голль перед маршем по Елисейским полям после освобождения Парижа. Фото: AFP

А как сам попал на вахту памяти и раскопки?

Бертран де Голль: Я узнал про эту экспедицию благодаря своему отцу. Его пригласил Фонд развития русско-французских исторических инициатив, и папа позвал меня с собой, в Сталинград. И вот я здесь, и помогаю в поиске останков солдат. Это мой долг перед солдатами Второй мировой войны. Все-таки она затронула многих членов моей семьи. Если в будущем появится еще такой шанс, я тоже ухвачусь за него. Сейчас я просто потрясен, увидев собственными глазами, что именно тут происходило. Это же была настоящая бойня! Мы нашли много останков молодых русских и немцев. Можно на скелетах даже рассмотреть ранения... Кого-то взрывом на куски просто разорвало... И я начинаю понимать, как важно помочь сохранить память о погибших бойцах, о той жестокой войне... Когда я вернусь в Париж, первым делом я расскажу друзьям о своей работе в полях, о том, что видел... Если как можно больше людей будет знать о событиях почти 80-летней давности, то выше вероятность, что такое вновь не повторится.

Бертран де Голль на раскопках у поселка Степной, где шли во время войны ожесточенные бои. Фото: Роман Мерзляков

Скажи, а тяжело быть во Франции де Голлем?

Бертран де Голль: Иногда это может быть тяжело. Но я стараюсь, чтобы люди не зацикливались на моем имени и узнавали меня самого. И тогда все становится проще. Отцу вот как представителю более старшего поколения с этим труднее... Но, конечно, у нас много семейных преданий о генерале Шарле, о его племяннице Женевьев де Голль-Антоньоз, которая тоже участвовала в Сопротивлении, выжила в концлагере. Но мы всегда старались смотреть на наших знаменитых родственников не как на политических персонажей, а как на интересных людей. Например, мой отец написал книгу о де Голле. Но описал его не просто как генерала, а показал верующим человеком. Попытался проникнуть в его личность через его отношение к Богу.

Ехал в Россию с каким -то набором предубеждений?

Бертран де Голль: Ну да, мы приезжаем в чужую страну с набором каких-то своих представлений. Например, что в России нужно есть икру и пить водку. А можно прибыть и с багажом штампов и везде искать им подтверждения. Не нашел и расстроился! Но это точно не мой вариант. Люблю сам в путешествии наблюдать настоящую жизнь, открывать для себя культуру страны, быт людей, их привычки, взаимоотношения...

Среди моих знакомых, конечно, есть люди, кто плохо относится к России, считает, что здесь "недостаточно демократии". Но я с этим не согласен. Нравится им так думать - ну и пусть думают.

Я сам смотрю на русский мир со стороны, взглядом француза. Я уже бывал в России шесть лет назад с родителями. За это время между двумя поездками, замечаю, произошло много перемен... И они все, на мой взгляд, в лучшую сторону. У меня исключительно хорошие впечатления о России. Для меня тут просто взрыв эмоций!

И вот я здесь, и помогаю в поиске останков солдат. Это мой долг перед солдатами Второй мировой войны. Все-таки она затронула многих членов моей семьи

Назови три вещи, с которыми у тебя теперь ассоциируется Россия?

Бертран де Голль: Во-первых, познание Сталинграда, как страничка большой, страшной и безумной войны, наши раскопки, поиск погибших тут солдат. Я запомню это навсегда. Это... незабываемо. Второе - это невероятное гостеприимство русского народа, его душевность и дружелюбие. И третье ... еда. Мне очень понравились русские блюда. Хотя я и не очень требователен к пище. Просто для меня кулинария - это часть культуры. У вас она отличается от классической европейской. И тем она интереснее. Я полюбил борщ, пельмени, пирожки... Это, правда, очень понравилось. И мне безумно "зашла" сушеная рыба...

С пивом?

Бертран де Голль: О да-а-а...