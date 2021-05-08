Посидеть на броне боевого Т-34, проплыть "стометровку" по Амурскому заливу, станцевать вальс на городской площади, послушать фронтовые песни с крыши смогут жители регионов в День Победы. А что еще интересного ждет россиян 9 мая? Корреспонденты "РГ" собрали самые необычные примеры.

"Херсонес" в Артиллерийской бухте

После ограничений из-за ковида во многих городах пройдут настоящие парады, но с учетом требований безопасности. Одни из самых масштабных будут в Севастополе, Симферополе и Керчи. В них примут участие более 5000 человек. В Севастополе военный парад увенчается патриотической акцией "Эскадра памяти": парусные суда во главе с фрегатом "Херсонес" совершат торжественный выход из Артиллерийской бухты. Но это еще не все: специально оборудованные машины будут курсировать по городу, поздравлять ветеранов и транслировать фронтовые песни.

В Калининграде парад возглавит Т-34, штурмовавший Кенигсберг. Раньше он стоял на постаменте в одной из воинских частей города. Шесть лет назад танк восстановили. С тех пор Т-34 ежегодно идет в колонне. А всего по центру города проедут 76 единиц современной боевой техники, по воздуху пролетят 20 самолетов и вертолетов Балтийского флота.

Жители Самары смогут увидеть парад на самой крупной в Европе площади имени Куйбышева. Именно в расположенном здесь театре оперы и балета впервые в 1942 году прозвучала Седьмая симфония Шостаковича, которую композитор заканчивал уже в эвакуации.

Четыре километра портретов

Необычный проект "Стена памяти" делают в Челябинске. На стендах вдоль Бульвара Славы разместят более 155 тысяч фотографий из архивов семей фронтовиков. Галерея портретов растянется на четыре километра. Фото участников войны собирают при помощи сайта pomni.is74.ru. Однако на портале размещены не только снимки фронтовиков, но и 50 тысяч историй их жизни, записанных родственниками. Дать возможность "заговорить" фотографии своего героя несложно. Для этого достаточно записать аудио, следуя инструкции на сайте. Начиная с 7 мая рядом со "Стеной памяти" каждый день будут звучать рассказы "от первого лица", записанные известными людьми и простыми горожанами.

Еще одна интерактивная акция идет в Бурятии, где жителей пригласили участвовать в поэтическом марафоне. Каждый желающий может прочитать на камеру стихотворение, посвященное Великой Отечественной войне, и разместить свое видео в соцсетях, добавив хештеги #занашупобеду и #строфапобеды.Первыми к акции присоединились известные люди республики, среди которых были ветеран Великой Отечественной войны Валентина Тимофеевна Сорокина, командующий 36-й армией генерал-майор Валерий Солодчук, народная артистка РБ Лариса Егорова, трехкратная чемпионка Европы по женской спортивной борьбе Стальвира Оршуш.

Они прочли отрывок из поэмы Александра Твардовского "Василий Теркин". Видеозапись для поэтического марафона можно отправить электронной почтой на адрес: zanashypobedy@bk.ru. Лучшие ролики покажут 9 мая на республиканских телеканалах.

Концерт на крыше

Жителей Владивостока приглашают в море - 8 мая в приморской столице в акватории Спортивной гавани Амурского залива пройдет "Победный заплыв". Любители здорового образа жизни смогут испытать себя на дистанциях в 100 и 500 метров. Можно использовать ласты, маску, трубку, гидрокостюм, очки. Все участники получат памятную медаль. Такие массовые заплывы проводили во Владивостоке моряки Тихоокеанского флота перед Великой Отечественной войной.

Тем дальневосточникам, у кого нет возможности отправиться в Амурский залив, стоит заглянуть на танцплощадку. Например, жителям Хабаровска, где 9 мая на площади "Город воинской славы" пройдет патриотическая акция "Майский вальс". Более 100 пар в 18.00 синхронно станцуют под музыку 40-х годов.

Многие участники будут выступать в костюмах той эпохи, чтобы в полной мере передать атмосферу счастливого 9 мая 1945 года. Подготовка к танцевальному флешмобу началась 8 апреля. Участники репетировали на территории военно-патриотического клуба, а в хорошую погоду - на площади. Кроме того, желающие могли заниматься дистанционно по видеоурокам. Вальс танцуют люди разного возраста, от детсадовцев до пенсионеров. Но большинство пар - школьники и студенты.

На стендах вдоль Бульвара Славы в Челябинске разместят более 155 тысяч фотографий фронтовиков. Галерея портретов растянется на четыре километра

Поклонникам фронтовых песен тоже приготовили сюрпризы. Необычная акция пройдет в Элисте, где песни военных лет прозвучат на... крыше здания городской администрации. На 30-метровой высоте выступят музыканты Калмыцкой государственной филармонии.

В Новосибирске одной из ярких площадок праздника станет музей "Галерея времени", созданный поклонниками ретроавтомобилей. В коллекции - более 60 образцов. В основном это отечественные гражданские автомобили: от народных "Москвичей" до представительских советских лимузинов сталинской эпохи. Немало и техники военных лет, полностью восстановленной умельцами.

Часть этой экспозиции 9 мая отправится в районы города: новосибирцы смогут увидеть бронеавтомобиль БА-64, легкий советский двухместный танк и другие машины, включая редкий ГАЗ-64.