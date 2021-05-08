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08.05.2021 10:45
Рубрика: Происшествия

На Кубани грузовой поезд протаранил автомобиль

Текст: Михаил Сухарев

В Краснодарском крае утром 8 мая на железнодорожном переезде поезд столкнулся с легковым автомобилем. ЧП произошло на перегоне Армавир - Коноково, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

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- Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом при запрещающих показаниях переездной сигнализации, - отмечается в сообщении территориального филиала РЖД.

Машинист поезда пытался применить экстренное торможение, чтобы избежать аварии, но расстояние оказалось слишком маленьким. По предварительным данным, один из пассажиров легковушки получил травмы, ему оказывают помощь.

При этом движение пассажирских поездов нарушено не было, они продолжают курсировать по графику.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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