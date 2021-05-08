На Кубани грузовой поезд протаранил автомобиль

В Краснодарском крае утром 8 мая на железнодорожном переезде поезд столкнулся с легковым автомобилем. ЧП произошло на перегоне Армавир - Коноково, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

- Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом при запрещающих показаниях переездной сигнализации, - отмечается в сообщении территориального филиала РЖД.

Машинист поезда пытался применить экстренное торможение, чтобы избежать аварии, но расстояние оказалось слишком маленьким. По предварительным данным, один из пассажиров легковушки получил травмы, ему оказывают помощь.

При этом движение пассажирских поездов нарушено не было, они продолжают курсировать по графику.