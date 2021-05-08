На Кубани вандалы разбили военный мемориал героям битвы за Кавказ

Неизвестные разрушили памятные таблички, установленные в честь Туапсинской оборонительной операции 1942 года, которые были размещены на горе Семашко в Туапсе. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

- Согласно имеющейся информации, разбиты памятные таблички мемориала, который был установлен в честь Туапсинской оборонительной операции 1942 года, являвшейся составной частью битвы за Кавказ, - отметили в ведомстве.

Сейчас материалы проверки полицией этого инцидента собираются передать в региональное следственное управление, после чего будет возбуждено уголовное дело.