На трассе "Таврида" создали гигантскую картину с тральщиком Великой Отечественной

В Крыму художники арт-кластера "Таврида" создали огромный арт-объект площадью 600 квадратных метров, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. Мурал с советским военным кораблем по мотивам картины "Гвардейский тральщик "Защитник Т-411" Вячеслава Овчинникова появился на трассе "Таврида" недалеко от Севастополя.

Как рассказали в пресс-службе АНО "Центр развития культурных инициатив", над изображением трудились шесть художников команды Desarte365. На создание арт-объекта ушло 97 часов и 205 литров краски. Чтобы передать красоту Черного моря, творцы использовали 45 оттенков синего цвета.

Изображенный корабль - "Защитник Т-411" - в годы Великой Отечественной войны выполнял множество заданий в военных операциях у берегов Крыма и Кавказа. Он участвовал в Керченско-Феодосийской операции, обороне Севастополя, эвакуировал раненых из осажденного города. Тральщик был потоплен германской подводной лодкой в 1943 году, но более половины экипажа удалось спасти.

- Мы выбрали корабль, который спасал людей. Мой дедушка прошел войну, тоже был ранен, и поэтому хотелось изобразить что-то светлое, - рассказал резидент арт-кластера "Таврида", лидер команды Desarte365 Александр Милицин.

Председатель севастопольского отделения Российского союза ветеранов Михаил Анохин назвал создание мурала важным для сохранения памяти о Великой Отечественной войне.

Новый мурал стал продолжением масштабного стрит-арт-проекта, который стартовал в 2020 году в рамках фестиваля "Таврида.АРТ". Тогда вдоль трассы "Таврида" были созданы первые пять монументальных картин. Это проект реализуется совместно с министерством транспорта РФ и Росавтодором.