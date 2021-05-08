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08.05.2021 12:35
Рубрика: Общество

Поисковики нашли фотографии 18 неизвестных солдат, погибших в Крыму

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Совместно работающие волонтеры двух поисковых отрядов "Крым-поиск" и "ЧНГ-поиск" установили личности свыше 200 бойцов и командиров, павших на Керченском полуострове в годы Великой Отечественной войны. 18-и из них удалось отыскать портреты и связаться с родственниками воинов, 80 лет считавшихся безвестно павшими.
Каждый год по традиции вахта памяти открывается накануне Дня Победы. Фото: Пресс-служба ГУП РК "Черноморнефтегаз" Каждый год по традиции вахта памяти открывается накануне Дня Победы. Фото: Пресс-служба ГУП РК "Черноморнефтегаз"
Каждый год по традиции вахта памяти открывается накануне Дня Победы. Фото: Пресс-служба ГУП РК "Черноморнефтегаз"

Системная поисковая работа в Крыму ведется вот уже 59 лет и за это время трудно даже посчитать, сколько имен удалось вернуть из небытия, скольких солдат перезахоронить, восстановив историческую справедливость.

Фото: Михаил Решетов/РГ
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Сегодня абсолютно бескорыстно этим благородным делом занимаются несколько десятков добровольцев, посвящающих поиску большую часть свободного времени. Но четыре года назад ГУП РК "Черноморнефтегаз" совместно с межрегиональным профсоюзным объединением "Газпром Профсоюз" не просто взяли шефство над отрядом "Крым-поиск", но и создали свой отряд "ЧНГ-поиск". С 2017 года, когда шефство обрело прочные очертания, семья поисковиков выросла и окрепла материально. Стало традицией каждый год открывать вахту памяти в канун 9 мая у села Батальное на Керченском полуострове.

- В 2018 году наш поисковый отряд начинался с 12 человек, а сейчас нас уже 28, - рассказал председатель первичной профсоюзной организации ГУП РК "Черноморнефтегаз" Александр Шибирин. - Пока у нас есть память, есть и мы. Не станет у нас памяти, и нас не станет. Вот с этим внутренним настроем, с этим нервом нам и надо идти на вахту.

С 2014 года отряды объединения "Крым-поиск" провели уже 18 экспедиций. На местах боев подняты и перезахоронены останки сотен красноармейцев. Как только позволит эпидобстановка и возобновятся акции "Бессмертного полка", в крымской колонне будут идти поисковики с портретами солдат, чьи имена они вернули из небытия. Это будет впервые не только в Крыму, но и в России.

- Наша работа не сводится только к тому, чтобы поднять останки солдат на полях сражений. Мы ведем большую работу в архивах и самостоятельно проводим перезахоронение, ищем родственников погибших. А потом устанавливаем памятные таблички, - рассказал руководитель военно-патриотического объединения "Крым-поиск" Николай Шевченко. - Даже в прошлый ковидный год местные власти пошли нам на встречу и во время самоизоляции разрешили установить таблички в Батальном.

Поисковое движение Крыма мужает и обретает новые черты. Накануне 76-й годовщины Победы все волонтеры получили от ГУП РК "Черноморнефтегаз" комплекты формы, а отряд "ЧНГ-поиск" обрел устав, теперь у него есть командир, его заместитель и комиссар. Движение поддерживает молодежная организация газовиков и нефтяников Крыма. Ее члены могут взять на себя важную часть работы с архивными документами с целью установления личности погибших солдат и розыска их потомков. Поисковики Крыма стали частью всероссийского движения поисковых отрядов и теперь по праву могут использовать общую символику. Искренний порыв неравнодушных людей, жертвующих своим временем ради сохранения памяти павших солдат, находит отклик у многих крымчан.

Фото: Пресс-служба ГК "Монолит"
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- То, что вы делаете - вдохновляет, - говорит председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма Надежда Краденова. - У нас тоже есть традиция. Каждый год, 22 июня в четыре часа утра мы собираемся у Вечного огня в Симферополе, возлагаем цветы, а потом едем к памятникам в других местах. В этом году мы поедем в направлении Севастополя, и будем делать остановки у всех монументов по пути следования, чтобы отдать им дань памяти.

В канун открытия новой вахты-2021, на ежегодном собрании актива отрядов "Крым-поиск" и "ЧНГ-поиск" в ряды поисковиков приняли заместителя генерального директора ГУП РК "Черноморнефтегаз" Сергея Зырянова.

- Я горжусь, что у нас есть такой отряд, - сказал Сергей Зырянов. - И считаю для себя честью, быть принятым в ваши ряды.

В этом году поисковая вахта у села Батальное начнется 7 мая и продлится до 12 мая.

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