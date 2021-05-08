Поисковики нашли фотографии 18 неизвестных солдат, погибших в Крыму

Совместно работающие волонтеры двух поисковых отрядов "Крым-поиск" и "ЧНГ-поиск" установили личности свыше 200 бойцов и командиров, павших на Керченском полуострове в годы Великой Отечественной войны. 18-и из них удалось отыскать портреты и связаться с родственниками воинов, 80 лет считавшихся безвестно павшими.

Системная поисковая работа в Крыму ведется вот уже 59 лет и за это время трудно даже посчитать, сколько имен удалось вернуть из небытия, скольких солдат перезахоронить, восстановив историческую справедливость.

Сегодня абсолютно бескорыстно этим благородным делом занимаются несколько десятков добровольцев, посвящающих поиску большую часть свободного времени. Но четыре года назад ГУП РК "Черноморнефтегаз" совместно с межрегиональным профсоюзным объединением "Газпром Профсоюз" не просто взяли шефство над отрядом "Крым-поиск", но и создали свой отряд "ЧНГ-поиск". С 2017 года, когда шефство обрело прочные очертания, семья поисковиков выросла и окрепла материально. Стало традицией каждый год открывать вахту памяти в канун 9 мая у села Батальное на Керченском полуострове.

- В 2018 году наш поисковый отряд начинался с 12 человек, а сейчас нас уже 28, - рассказал председатель первичной профсоюзной организации ГУП РК "Черноморнефтегаз" Александр Шибирин. - Пока у нас есть память, есть и мы. Не станет у нас памяти, и нас не станет. Вот с этим внутренним настроем, с этим нервом нам и надо идти на вахту.

С 2014 года отряды объединения "Крым-поиск" провели уже 18 экспедиций. На местах боев подняты и перезахоронены останки сотен красноармейцев. Как только позволит эпидобстановка и возобновятся акции "Бессмертного полка", в крымской колонне будут идти поисковики с портретами солдат, чьи имена они вернули из небытия. Это будет впервые не только в Крыму, но и в России.

- Наша работа не сводится только к тому, чтобы поднять останки солдат на полях сражений. Мы ведем большую работу в архивах и самостоятельно проводим перезахоронение, ищем родственников погибших. А потом устанавливаем памятные таблички, - рассказал руководитель военно-патриотического объединения "Крым-поиск" Николай Шевченко. - Даже в прошлый ковидный год местные власти пошли нам на встречу и во время самоизоляции разрешили установить таблички в Батальном.

Поисковое движение Крыма мужает и обретает новые черты. Накануне 76-й годовщины Победы все волонтеры получили от ГУП РК "Черноморнефтегаз" комплекты формы, а отряд "ЧНГ-поиск" обрел устав, теперь у него есть командир, его заместитель и комиссар. Движение поддерживает молодежная организация газовиков и нефтяников Крыма. Ее члены могут взять на себя важную часть работы с архивными документами с целью установления личности погибших солдат и розыска их потомков. Поисковики Крыма стали частью всероссийского движения поисковых отрядов и теперь по праву могут использовать общую символику. Искренний порыв неравнодушных людей, жертвующих своим временем ради сохранения памяти павших солдат, находит отклик у многих крымчан.

- То, что вы делаете - вдохновляет, - говорит председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма Надежда Краденова. - У нас тоже есть традиция. Каждый год, 22 июня в четыре часа утра мы собираемся у Вечного огня в Симферополе, возлагаем цветы, а потом едем к памятникам в других местах. В этом году мы поедем в направлении Севастополя, и будем делать остановки у всех монументов по пути следования, чтобы отдать им дань памяти.

В канун открытия новой вахты-2021, на ежегодном собрании актива отрядов "Крым-поиск" и "ЧНГ-поиск" в ряды поисковиков приняли заместителя генерального директора ГУП РК "Черноморнефтегаз" Сергея Зырянова.

- Я горжусь, что у нас есть такой отряд, - сказал Сергей Зырянов. - И считаю для себя честью, быть принятым в ваши ряды.

В этом году поисковая вахта у села Батальное начнется 7 мая и продлится до 12 мая.