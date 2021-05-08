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08.05.2021 21:22
Рубрика: Происшествия

В Адыгее спасатели начали поиски сорвавшихся в реку туристов

Текст: Михаил Сухарев

На экскурсионном маршруте "Хаджохская теснина" в Майкопском районе Адыгеи три туриста упали в ущелье реки. Как сообщило ГУ МЧС по республике на своей странице в Instagram, в районе происшествия начались их поиски.

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- Поступила информация о том, что в районе "Хаджохской теснины" трое отдыхающих сорвались в реку Белая. Спасателями Адыгейского поисково-спасательного отряда проводится обследование каньона реки на маломерном спасательном судне. Пожарные местного гарнизона проводят обследование по берегу ниже по течению, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

На место происшествия уже прибыл начальник ГУ МЧС республики и госинспектор по маломерным судам, а также психолог МЧС. Поиски туристов продолжаются.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея

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