В Адыгее спасатели начали поиски сорвавшихся в реку туристов

На экскурсионном маршруте "Хаджохская теснина" в Майкопском районе Адыгеи три туриста упали в ущелье реки. Как сообщило ГУ МЧС по республике на своей странице в Instagram, в районе происшествия начались их поиски.

- Поступила информация о том, что в районе "Хаджохской теснины" трое отдыхающих сорвались в реку Белая. Спасателями Адыгейского поисково-спасательного отряда проводится обследование каньона реки на маломерном спасательном судне. Пожарные местного гарнизона проводят обследование по берегу ниже по течению, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

На место происшествия уже прибыл начальник ГУ МЧС республики и госинспектор по маломерным судам, а также психолог МЧС. Поиски туристов продолжаются.