Судя по словам украинского лидера Владимира Зеленского, народы Советского союза отсиживались в тылу, пока американцы с англичанами при участии украинцев боролись против нацизма. Такой вывод, исходя из заявления президента республики, сделал депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек, который сравнил киевские власти с чистильщиками сапог.

Ранее Зеленский в своих сообщениях в соцсетях назвал нацизм абсолютным злом и выступил против его оправдания. При этом он напомнил о вкладе украинцев в победу и сообщил, что День памяти и примирения отмечается на Украине для более полного понимания истории, а не как замена Дню Победы. В своем сообщении политик избегал названия "Великая Отечественная война".

Бальбек, которого цитирует РИА Новости, иронично заметил, что особенно героически сражалась с нацизмом столь любимая Зеленским ОУН УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). "Остальные были так - сбоку припеку", - добавил Бальбек, пояснив, что из слов политика создается впечатление, что советские солдаты отсиживались в тылу.

Президент Украины и ветеранов Великой Отечественной вне закона мог бы объявить, чтобы не портили ему картину "правильного" трактования истории, не исключил Бальбек. "Впрочем, сегодняшняя Украина - это уже не государство, а чистильщик сапог большим белым господам из Вашингтона и Брюсселя, - резюмировал парламентарий. - Как говорится, нет своего мнения и своих решений - это только вопрос цены".