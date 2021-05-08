В Крыму ответили на требование Вашингтона вернуть полуостров Украине

Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов назвал оскорбительным требование Вашингтона отдать полуостров Украине.

Так политик прокомментировал заявление американского посольства в соцсети, потребовавшего от России передать киевским властям контроль над Крымом.

- Своим требованием вернуть территорию Крыма Украине Госдеп США нанес оскорбление не только хозяевам древней земли Тавриды, самостоятельно принявшим решение, где им жить и кем им быть, но и всем народам мира, боровшимся за свой суверенитет и самоопределение, - цитируют Мурадова РИА Новости.

Постпред также посоветовал американскому посольству прежде, чем выступать с такими заявлениями, самим вернуть чужие земли.

- Все это лишь вызывает у нас желание дать совет тем, кому в голову приходят такие бредовые идеи: верните захваченные мексиканские территории Мексике, Русскую Америку - России, а восставшие когда-то против Британии западные американские штаты - английской короне, - отметил Георгий Мурадов.

Он пригласил американских дипломатов приехать в Крым, чтобы узнать его историю.