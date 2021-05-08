В Волгоград прибыл ретропоезд "Воинский эшелон"

Украшенный цветами, флагами и плакатами ретропоезд "Воинский эшелон" сделал остановку на вокзале "Волгоград-I", сообщает пресс-служба музея-заповедника "Сталинградская битва".

На перроне состав встречали ветераны, сотрудники железной дороги и горожане. На платформе состоялся праздничный концерт художественных коллективов города. Они спели песни военных лет и современные произведения патриотической тематики.

Ретропоезд состоит из двух действующих паровозов серии Л-2331 и Л-2055, вагона-теплушки и железнодорожных платформ с образцами техники периода Великой Отечественной войны. Военную технику как раз передавали для включения в экспозицию из коллекции волгоградского музея.

До 24 мая состав посетит еще 13 станций Саратовской, Волгоградской и Астраханской областей.