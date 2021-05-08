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08.05.2021 19:45
Рубрика: Происшествия

В Волгограде неизвестный обстрелял маршрутку, есть раненый

Текст: Марина Бровкина (Ростов-на-Дону)

Волгоградские правоохранители ищут преступника, который открыл стрельбу из травматического оружия по маршрутному такси и ранил одного из пассажиров.

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Как сообщает ТАСС, маршрутка следовала из Кировского района Волгограда в сторону Центрального рынка. В салоне возник конфликт между нетрезвым мужчиной и двумя молодыми людьми. Водитель высадил всех скандалистов на улицу по просьбе остальных пассажиров.

Однако на улице конфликт не угас. Мужчина выстрелил в одного из молодых людей из травматического пистолета, а затем произвел несколько выстрелов по маршрутке с пассажирами.

Студент, в которого попал злоумышленник, госпитализирован. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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