В Волгограде неизвестный обстрелял маршрутку, есть раненый

Волгоградские правоохранители ищут преступника, который открыл стрельбу из травматического оружия по маршрутному такси и ранил одного из пассажиров.

Как сообщает ТАСС, маршрутка следовала из Кировского района Волгограда в сторону Центрального рынка. В салоне возник конфликт между нетрезвым мужчиной и двумя молодыми людьми. Водитель высадил всех скандалистов на улицу по просьбе остальных пассажиров.

Однако на улице конфликт не угас. Мужчина выстрелил в одного из молодых людей из травматического пистолета, а затем произвел несколько выстрелов по маршрутке с пассажирами.

Студент, в которого попал злоумышленник, госпитализирован. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.