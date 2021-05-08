В Волгограде возложили цветы к Вечному огню в память защитников Отечества

В Волгограде цветы и венки к Вечному огню на братской могиле защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда, возложили ветераны, руководители правоохранительных и надзорных ведомств, представители региона в Совете Федераций ФС РФ, депутаты, общественники и юнармейцы.

На площади Павших Борцов губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров почтил память героев Отечества, выразив глубокое уважение всем защитникам нашей Родины. Как сообщает администрация региона, в этом году эпидемиологическая обстановка позволила провести некоторые мероприятия, посвященные празднованию 76-й годовщины Великой Победы, в очном формате.

Всего в муниципальных образованиях региона подготовлены более 600 акций, в том числе парады военной техники, концерты, митинги, исторические реконструкции и чествования ветеранов. В режиме онлайн в этом году проводится традиционный "Бессмертный полк".