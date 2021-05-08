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08.05.2021 05:00
Рубрика: Общество

Войну они встретили детьми, а Победу - солдатами

Текст: Юлия Гарднер (Хабаровск) , Николай Грищенко (Ростов-на-Дону)
Солдатам, призванным на фронт в конце войны, сейчас уже за 90 лет. Но с первого дня войны они тоже отдавали все свои силы для Победы. Работали в тылу. Ветеранам, с которыми встретились корреспонденты "Российской газеты" в 1941 году было 12-17 лет.

Проснулся от дикого крика

Юлий Чередников после войны осваивал первые вертолеты Ми-1 и Ми-4. Фото: Из архива Юлия Чередникова

Юлий Нилович Чередников - участник трудового фронта, заслуженный штурман-испытатель СССР, полковник в отставке. Ему идет 92 год.

Фото: Анна Соловьева
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В начале Великой Отечественной войны ему было 12 лет. Работал в колхозе помощником комбайнера. А в 1944 году Юлию удалось стать курсантом Краснодарской спецшколы ВВС.

- Я сорок лет в погонах и у меня детства не было - сразу служба, - рассказал ветеран "РГ". - Учась в спецшколе, жил на частной квартире. Во время войны скудно все питались, но о нас тем не менее заботились. Кормили по рабочей сетке. А рабочий паек - это максимум 500 граммов хлеба".

И вот я проснулся часа в три ночи 9 мая от дикого крика на улицах Краснодара. На балкон выскочил и услышал слово: "Победа!". Побежал на улицу. Люди хватали тех, кто в погонах, подбрасывали, кричали: "Ура!". Днем у нас - торжественное построение и было объявлено: немцы капитулировали. Среди наших пацанов уже были участники боевых действий - это те, кто партизанил. Фотографировались. А парадная фуражка на всю роту была одна. И мы передавали ее друг другу.

Подготовка в спецшколе была такая что, через десять лет Юлий без особой подготовки сдал вступительные экзамены в академию. А до этого осваивал первые вертолеты Ми-1, Ми-4 и двухвинтовой Як-24 "Летающий вагон". Потом Юлия Ниловича зачислили штурманом-испытателем в штат Ростовского вертолетного завода, где он провел испытания более 35 летательных аппаратов. Награжден медалями Министерства обороны СССР.

Световое шоу в небе Словакии

Инесса Великолужская защищала от немецкой авиации нефтеперегонные заводы в Грозном. Фото: Из архива Инессы Великолужской

Инесса Венедиктовна Великолужская - подшефная Управления Следственного комитета России по Ростовской области. Война застала семью в Ростове-на-Дону. Девушке было 17 лет.

А в марте 1942 года по указу о мобилизации девушек-комсомолок Инесса была призвана в войска ПВО. Защищала от немецкой авиации нефтеперегонные заводы в Грозном. Награждена медалями "За оборону Кавказа", "За боевые заслуги" и "За Победу над Германией".

Фото: Константин Завражин/РГ
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- Победу встретили в словацком городе Кошице. Я уже была сержантом - командиром станции в 16-м полку ПВО 2-го Украинского фронта. Восьмого мая нас сводили в баню, и кто-то из местных сказал, что подписана капитуляция. Но мы не поверили. Вернулись на "точку" и легли спать, а где-то около двух часов ночи началась стрельба. Выскакиваем. В чем дело? И тут в батальоне зажгли все зенитные прожектора, а их в каждой роте по восемь штук. Всего 24 прожектора! Световое шоу в ночном небе.

Утром с командиром отделения пошли праздновать на КП батальона, где был накрыт огромный стол. Меня встретила комсорг батальона Нина Шевчук и мы уместились в дальнем углу. Все радовались и веселились. Нина говорит: "Пошли на КП полка, там говорят танцы будут. Хочу танцевать!". По пути встретили профессора местного университета. Он угостил нас чешским самодельным вином, вкусней которого не пробовала".

Свою фронтовую дружбу девушки не прервали и после войны. На майских праздниках обязательно встречались и гуляли уже семьями.

На сопках Манчжурии

Дмитрий Тарасюк форсировал горный хребет Большой и Малый Хинган. Фото: Из личного архива Дмитрия Тарасюка

Дмитрий Тарасюк родился в украинском городе Волынск. В первый год войны ему исполнилась 14 лет. После освобождения города от немцев в ноябре 1944 года был призван в Красную армию.

- На войну с Германией мы не успели, - говорит ветеран. - Девятого мая был сначала салют, а потом митинг. И через три месяца в составе Забайкальского фронта мы уже сражались с Японией. Был пулеметчиком. Форсировали горный хребет Большой и Малый Хинган, преодолели безводные степи Монголии и овладели главным городом Маньчжурии - Чаньчунем. Мирное время для меня и моих товарищей наступило лишь 1951 году.

Дмитрий Денисович награжден медалью "За победу над Японией" и орденом Отечественной Войны II степени.

Так и живу с осколком

Валентин Васильевич Аксенов - ветеран прокуратуры Ростовской области. Он ровесник Дмитрия Тарасюка. Родился на хуторе Аксенов, в котором только одна улица - Песчаная.

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В январе 1943 года добровольцем ушел в Красную армию. Под станицей Маркинской был тяжело ранен, а через год после выздоровления - призван в армию.

- Один осколок мне сразу в медсанбате вытащили, а второй я сам обнаружил случайно спустя время, - вспоминает Валентин Васильевич. - Так с ним и живу. Сначала служил связистом в запасном полку. В День Победы находился в воинской части в Новочеркасске.

Нас хотели сформировать и направить на Берлин, но командир собрал всех и объявил об окончании войны. Этот день мы провели в воинской части был большой праздник, стрельба с автоматов и салюты из ракетниц. Вместо Германии попал в Польшу, а из армии демобилизовался в 1951 году в Минске.

Просто трудная работа

Сейчас Таисии Ивановне Бройко - 93 года. А когда началась Великая Отечественная война, ей было всего 13 лет. Она труженик тылы. И война для нее - не по-детски трудная работа.

Тая наравне со взрослыми работала на лесопункте Хорского леспромхоза в Хабаровском крае. Ранним утром с такими же подростками ходила подметать ледяную дорогу, чтобы люди могли на лошадях трелевать лес. В теплое время года ухаживала за лошадьми и работала в подсобном хозяйстве, занималась переборкой картофеля.

О том, что война закончилась и пришла долгожданная победа, Таисия Ивановна узнала во время работы. И помнит до сих пор, как люди стали собираться вместе: кто-то плакал, кто-то смеялся. Эти полярные эмоции перемешались и оттого стали еще сильнее и пронзительнее. "Те, кто потерял на войне близких, плакали, - рассказывает Таисия Ивановна. - А у кого все живы, смеялись". Но счастливы в тот день были все.

Братья Таисии Ивановны - Алексей Иванович и Владимир Иванович в годы войны ушли на фронт. Алексей Иванович, врач по образованию, дошел до Берлина. Таисия Ивановна награждена медалями. С 2011 года проживает в Хабаровском специальном доме ветеранов. Но одинокой себя не чувствует, рассказала она "РГ". На День Победы от администрации края ей подарили телевизор.

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