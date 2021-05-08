Была на войне такая профессия: охотник за фаустпатронниками

Перед Днем Победы на улицах свердловских городов появились билборды с портретами ветеранов, чтобы все соседи и прохожие могли увидеть, какой герой рядом с ними живет. А у почетного гражданина Сысерти Петра Филипповича Ушакова есть еще и свой именной колодец.

В армию его призвали в 1942 году. В 16 лет юный столяр из артели "Красный фуганок" отправился на попутке в Свердловск - на командирские курсы в эвакуированное Черкасское общевойсковое пехотное училище.

Через пять месяцев собирался надеть лейтенантские погоны, однако курсанты успели сдать только два экзамена из четырех. По приказу Сталина их срочно перебросили на Курскую дугу. Так и прошел всю войну Ушаков рядовым.

Шесть сысертских ребят попали в только что сформированный Уральский добровольческий танковый корпус, в бригаду штурмовиков-автоматчиков. Боевое крещение получили севернее Орла в июле 1943 года. Там же, под селом Борилово, Ушаков потерял своих товарищей: танк нарвался на мину - двоих автоматчиков убило на месте, двоих тяжело ранило. А Ушакова судьба еще дважды миловала, правда, ранений и контузии избежать не удалось.

За всю войну он успел побывать охотником за фаустпатронниками (противотанковыми гранатометчиками), наводчиком 37-миллиметровой зенитной пушки и пулеметчиком конно-механизированного корпуса (поддерживал огнем казаков). Вместе с кавалерией прошел всю Беларусь, Польшу, Пруссию, брал Кенигсберг, Варшаву и Берлин. Самым тяжелым воспоминанием остается освобождение концлагеря Майданек.

- Помню ли я 9 мая 1945 года? Еще как! В Берлин наш дивизион вошел второго мая, надо было зачищать город от гитлеровцев, - вспоминает ветеран. - А после подписания акта капитуляции нас от Бранденбургских ворот вывели в поле, пригнали два грузовика, борта открыли - получилась сцена. Лидия Русланова с нее пела. Я тогда первый раз услышал "Валенки". "Салют" мы дали сами, постреляли в воздух".

Концерт досмотреть не удалось. Приказ пришел выступать на север по Эльбе. Добрались до Балтики, освободили города Барт, Штральзунд, Свинемюнде (сейчас польский Свиноуйсьц), остров Рюген. Знали ли местные фашисты о капитуляции? "Наверное, знали, - говорит ветеран. - Но сопротивление оказывали, с кораблей обстреливали берега. Для моей части война закончилась только 15 мая".

16 мая началась демобилизация гвардейцев старших возрастов, а молодого Петра перевели в артиллерийскую мастерскую на берегу моря - ремонтировать оружие. Позже из Германии Ушакова отправили в Литву, демобилизовался он только в 1948 году.

На вопрос, какой послевоенный День Победы ему запомнился больше всего, ветеран задумался:

- Да все помню. Первые несколько лет отмечали дома, родню звали, стол накрывали. Когда в Сысерти появился мемориал погибшим воинам, начали нас туда приглашать, на трибуну. На параде в Москве ни разу не был, а вот в Екатеринбурге участвовал. Правда, в последний раз мы уже не маршировали - на "уазиках" проехали по площади.

С фронтовых полей у Петра Филипповича нет ни одного снимка - некогда было. Зато в альбоме лежит фото, где он бравый, 18-летний, приезжал в отпуск из армии. Среди боевых наград есть ордена и медали зарубежных стран. Например, чехословацкий крест за освобождение этой страны от фашистов. Есть медали за взятие Берлина, Варшавы и Кенигсберга.

А еще - медаль на гвардейской ленте "За отвагу". Под Баллебергом вовремя заметил скопление противника в лесу и открыл огонь, предотвратив нападение на штаб. Жалеет Петр Филиппович, что вторую такую же утопил в Одере во время переправы под бомбежкой вместе с Орденом Отечественной войны II степени. Его Ушакову вручили за ликвидацию двух немецких парашютистов.

"Я тридцать лет в районном Совете ветеранов отработал на общественных началах, - рассказывает Петр Филиппович. - почти всех участников войны знал лично. Из Сысерти ушли на фронт 7,5 тысячи человек, вернулось 2,8 тысячи. К 9 мая 2021 года нас осталось всего двое".

С Днем Победы!

Петр Ушаков, ветеран, почетный гражданин Сысерти:

- Поздравляю всех россиян с праздником! Желаю здоровья! Тем, кто работает - больших успехов на работе. А кто уже на пенсии - хорошо подготовиться к лету и посадкам в огороде.

Нам после войны пришлось тяжело трудиться, чтобы восстановить хозяйство. Но и отдыхать мы умели и счастливыми были!