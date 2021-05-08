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08.05.2021 07:00
Рубрика: Русское оружие

Была на войне такая профессия: охотник за фаустпатронниками

Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Перед Днем Победы на улицах свердловских городов появились билборды с портретами ветеранов, чтобы все соседи и прохожие могли увидеть, какой герой рядом с ними живет. А у почетного гражданина Сысерти Петра Филипповича Ушакова есть еще и свой именной колодец.
Фото: Татьяна Андреева Фото: Татьяна Андреева
Фото: Татьяна Андреева

В армию его призвали в 1942 году. В 16 лет юный столяр из артели "Красный фуганок" отправился на попутке в Свердловск - на командирские курсы в эвакуированное Черкасское общевойсковое пехотное училище.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Через пять месяцев собирался надеть лейтенантские погоны, однако курсанты успели сдать только два экзамена из четырех. По приказу Сталина их срочно перебросили на Курскую дугу. Так и прошел всю войну Ушаков рядовым.

Шесть сысертских ребят попали в только что сформированный Уральский добровольческий танковый корпус, в бригаду штурмовиков-автоматчиков. Боевое крещение получили севернее Орла в июле 1943 года. Там же, под селом Борилово, Ушаков потерял своих товарищей: танк нарвался на мину - двоих автоматчиков убило на месте, двоих тяжело ранило. А Ушакова судьба еще дважды миловала, правда, ранений и контузии избежать не удалось.

За всю войну он успел побывать охотником за фаустпатронниками (противотанковыми гранатометчиками), наводчиком 37-миллиметровой зенитной пушки и пулеметчиком конно-механизированного корпуса (поддерживал огнем казаков). Вместе с кавалерией прошел всю Беларусь, Польшу, Пруссию, брал Кенигсберг, Варшаву и Берлин. Самым тяжелым воспоминанием остается освобождение концлагеря Майданек.

- Помню ли я 9 мая 1945 года? Еще как! В Берлин наш дивизион вошел второго мая, надо было зачищать город от гитлеровцев, - вспоминает ветеран. - А после подписания акта капитуляции нас от Бранденбургских ворот вывели в поле, пригнали два грузовика, борта открыли - получилась сцена. Лидия Русланова с нее пела. Я тогда первый раз услышал "Валенки". "Салют" мы дали сами, постреляли в воздух".

Концерт досмотреть не удалось. Приказ пришел выступать на север по Эльбе. Добрались до Балтики, освободили города Барт, Штральзунд, Свинемюнде (сейчас польский Свиноуйсьц), остров Рюген. Знали ли местные фашисты о капитуляции? "Наверное, знали, - говорит ветеран. - Но сопротивление оказывали, с кораблей обстреливали берега. Для моей части война закончилась только 15 мая".

16 мая началась демобилизация гвардейцев старших возрастов, а молодого Петра перевели в артиллерийскую мастерскую на берегу моря - ремонтировать оружие. Позже из Германии Ушакова отправили в Литву, демобилизовался он только в 1948 году.

Фото: Из личного архива Андрея Каприна
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На вопрос, какой послевоенный День Победы ему запомнился больше всего, ветеран задумался:

- Да все помню. Первые несколько лет отмечали дома, родню звали, стол накрывали. Когда в Сысерти появился мемориал погибшим воинам, начали нас туда приглашать, на трибуну. На параде в Москве ни разу не был, а вот в Екатеринбурге участвовал. Правда, в последний раз мы уже не маршировали - на "уазиках" проехали по площади.

С фронтовых полей у Петра Филипповича нет ни одного снимка - некогда было. Зато в альбоме лежит фото, где он бравый, 18-летний, приезжал в отпуск из армии. Среди боевых наград есть ордена и медали зарубежных стран. Например, чехословацкий крест за освобождение этой страны от фашистов. Есть медали за взятие Берлина, Варшавы и Кенигсберга.

А еще - медаль на гвардейской ленте "За отвагу". Под Баллебергом вовремя заметил скопление противника в лесу и открыл огонь, предотвратив нападение на штаб. Жалеет Петр Филиппович, что вторую такую же утопил в Одере во время переправы под бомбежкой вместе с Орденом Отечественной войны II степени. Его Ушакову вручили за ликвидацию двух немецких парашютистов.

"Я тридцать лет в районном Совете ветеранов отработал на общественных началах, - рассказывает Петр Филиппович. - почти всех участников войны знал лично. Из Сысерти ушли на фронт 7,5 тысячи человек, вернулось 2,8 тысячи. К 9 мая 2021 года нас осталось всего двое".

С Днем Победы!

Петр Ушаков, ветеран, почетный гражданин Сысерти:

- Поздравляю всех россиян с праздником! Желаю здоровья! Тем, кто работает - больших успехов на работе. А кто уже на пенсии - хорошо подготовиться к лету и посадкам в огороде.

Нам после войны пришлось тяжело трудиться, чтобы восстановить хозяйство. Но и отдыхать мы умели и счастливыми были!

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