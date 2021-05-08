На Ямале кафе проверят после отравления посетителей

В городе Лабытнанги началась доследственная проверка заведения общепита, несколько посетителей которого оказались на больничной койке.

Как сообщает следственное управление СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу, поводом для проверки стала информация, размещенная в СМИ, о том, что несколько жителей обратились в больницу с одинаковыми симптомами после посещения кафе.

По уточненным данным следствия, в инфекционном отделении городской больницы действительно находятся 17 человек, которые пообедали в этом кафе, в том числе один несовершеннолетний 2003 года рождения. Амбулаторно лечатся еще восемь граждан. Состояние всех пострадавших удовлетворительное.

Сейчас следственный отдел СУ СК устанавливает все обстоятельства происшествия. В ходе доследственной проверки будет дана оценка законности действиям при оказании услуг общественного питания, в том числе соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства.